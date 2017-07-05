Чи зможе Барна приборкати обласну раду?

05/07/2017 Розмір тексту:

Позачергова сесія обласної ради 5 липня обіцяє бути складною для теперішнього очільника області.

Колишній союзник по обласній раді тимошенківець Василь Деревляний пішов на нього відкритою війною. Політик знайшов аргументи для “Свободи” та інших дрібніших фракцій, щоб зібрати підписи для проведення позачергового засідання ради, на якому мають “розпинати” підвідомчу Барні установу за використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

Кажуть, що Деревляний образився за те, що комісія, яка розподіляє кошти, зігнорувала його вимогою виділити кілька мільйонів на реконструкцію аеропорту. Очільником летовища за збігом обставин працює однопартієць Деревляного Юрій Малецький. Ще ряд ударів тимошенківець отримав від силових структур, які зацікавилися документами, які той підписав у відсутності Овчарука.

Однак тему для відповіді Деревляний обрав вдалу – претензії до освоєння кабмінівських мільйонів мають також активні останнім часом громадські активісти. Тому як поведуться рядові депутати, опинившись під тиском шумової завіси у сесійній залі, важко спрогнозувати.

Кілька місяців тому в подібних обставинах Барна не зумів втримати удар. Тоді обласна рада під тиском вулиці підтримала блокаду торгівлі з окупованими територіями та звернення про дострокові перевибори керівництва держави. Не зумівши захистити перед депутатами Порошенка, Барна змушений тепер захищати себе.