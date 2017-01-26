Чи загрожує мешканцям Тернопільщини пташиний грип? ВІДЕО

26/01/2017 Розмір тексту:

У порівнянні з попереднім тижнем показник росту захворюваності на ГРВІ в області зріс на незначних 0,3 відсотка.

«Враховуючи те, що діти пішли на навчання, ми відмічаємо все ж таки ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем. Незначний, на 2 %, дітей шкільного віку на 10%, але тим не менше ситуація залишається стійкою», – розповіла телеканалу ІНТБ зав. відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Марія Павельєва.

Щодо грипу, то циркуляція цього вірусу в області теж фіксується. Від початку епідсезону зареєстрували лише один тип грипу АН3N1.

«Ми можемо сказати про те, що зараз відмічається циркуляція вірусів грипу АН3N1, тобто ми бачимо те, що це не свинячий грип, а саме той грип, який і прогнозувався згідно рекомендацій ВООЗ. Відповідно в нас є позитивні знахідки, обстежено 71 особу, є 38 позитивних знахідок, тобто в них є виділені ці віруси. Це є як серед дитячого населення, так і серед дорослого. Діти більше – 22 дітей, 16 дорослих», повідомила Марія Павельєва.

Що ж стосується вже нашумілого пташиного грипу, то медики наголошують, людям не слід панікувати.

«В нас дійсно є інформація про те, що зареєстровано в нас пташиний грип, це в селах, які наближені до ріки Дністер, там в нас є вони зареєстровані, але щодо людей, ми говоримо про те, що все ж таки немає такої небезпеки і відповідно в даній ситуації ми говоримо, що за оцінкою ВООЗ, віруси ці АН5, які є виділені у цих тварин, які загинули, вони не набули здатності до стійкої передачі серед людей і вони продовжують реєструватися тільки серед тварин, тому ми говоримо про те, що зараз небезпеки серед людей немає і ризик міжнародного поширення серед людей є малоймовірним», – зазначила Марія Павельєва.

До слова, з початку епідсезону летальних випадків від грипу та ГРВІ в області не зафіксовано. А щодо протигрипозного щеплення, то вакцинацією люди користуються і далі не активно.