Чи витіснить Інтернет телебачення?
Вчора в Україні відзначали професійне свято працівники радіо, телебачення і зв’язку. Свято започаткували у 1994 році згідно із указом Президента. Саме у цей день 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. Проте нині серйозним конкурентом аудіовізуальних ЗМІ стала Інтернет-журналістика.
За результатами соціологічних досліджень, регіональне телевізійне та радіомовлення упродовж останніх п’яти років значно втратило свою аудиторію. Більшість молоді дізнається новини через Інтернет-ЗМІ. Проте незалежні експерти вважають, що у регіонального мовлення таки є майбутнє.
«Не можна сказати, що Інтернет повністю витіснить телебачення. Такого не станеться. Це різні види ЗМІ, в них дещо різниться аудиторія. Так говорили колись, що радіо помре, коли з’явиться телебачення, але цього не сталося. Так само і з Інтернетом. Він ніколи не замінить повністю всіх видів ЗМІ. Проте хочеться, щоб регіональне мовлення розвивалося і відповідало вимогам аудиторії, а також, щоб здобувало її довіру», – каже кандидат наук соціальних комунікацій Анастасія Шиманська.
Нагадаємо, наразі в Україні триває реформування державного мовлення у суспільне, пріоритетом якого має стати захист інтересів громадськості та якісна інформаційна продукція.
Софія Романська
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Коментарі (1)
олег17/11/2017
радіо звузилось бо зявився інтернет.хоча він тільки в половині осель.бо в 10р дорожче в пор з телеприймачем і в 100 з радіоприймачем.і теле в 80% вже є цифрові приставки тобто 28каналів в областях. а не 3 як було 30років тому.а психофізіологічні можл мозку то не змінились.еволюція не поспіває.ми не можемо навіть 2 різних засоби інф слухати одночасно.напр теле і радіо,чи два радіо.а в дельфінів одна півкуля мозку може працювати незалежно від іншої.тому слухачів радіо або тривалість слухання зменшилось в 10разів,якщо 30років тому було 3радіостанції а зараз 20,кожна наступна станція відбирала слухачів(поділіть 10тисяч на 3 і на 20).три держ радіо надто багато.скільки їх слухає проведить опитування?можна Промінь звести з Культурою по 9годин кожному,але перевести на одну частоту ФМ хвилі.бо укх діапазона вже немає в 80% базарних приймачів(а укр Меридіан-270 бізнес не хоче продавати 20років).і залишити тільки розмовні передачі на радіо.бо музику українську трансл приватні радіо.а ще є громадське радіо в неті Куликова.тобто ефективніше використ радіо.не дублювати.