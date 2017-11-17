Чи витіснить Інтернет телебачення?

17/11/2017 Розмір тексту:

Вчора в Україні відзначали професійне свято працівники радіо, телебачення і зв’язку. Свято започаткували у 1994 році згідно із указом Президента. Саме у цей день 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. Проте нині серйозним конкурентом аудіовізуальних ЗМІ стала Інтернет-журналістика.

За результатами соціологічних досліджень, регіональне телевізійне та радіомовлення упродовж останніх п’яти років значно втратило свою аудиторію. Більшість молоді дізнається новини через Інтернет-ЗМІ. Проте незалежні експерти вважають, що у регіонального мовлення таки є майбутнє.

«Не можна сказати, що Інтернет повністю витіснить телебачення. Такого не станеться. Це різні види ЗМІ, в них дещо різниться аудиторія. Так говорили колись, що радіо помре, коли з’явиться телебачення, але цього не сталося. Так само і з Інтернетом. Він ніколи не замінить повністю всіх видів ЗМІ. Проте хочеться, щоб регіональне мовлення розвивалося і відповідало вимогам аудиторії, а також, щоб здобувало її довіру», – каже кандидат наук соціальних комунікацій Анастасія Шиманська.

Нагадаємо, наразі в Україні триває реформування державного мовлення у суспільне, пріоритетом якого має стати захист інтересів громадськості та якісна інформаційна продукція.

Софія Романська