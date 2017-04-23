Чи вистачить мешканцям Тернопільщини “доступних ліків”

23/04/2017 Розмір тексту:

В області почали реалізовувати програму «Доступні ліки». Але потреби хворих виявилися більшими за можливості урядової програми. Необхідних медикаментів всім не вистачає.

Наразі програмою «Доступні ліки» можуть скористатися лише пацієнти, які лікуються амбулаторно, для хворих стаціонарних лікувальних закладів програма не діє. Спектр доступних ліків невеликий.

«Програма «Доступні ліки» в нашому регіоні вже запрацювала. Жителі краю можуть придбати за здешевленими цінами медичні препарати від серцево-судинних захворювань, астми, діабету другого типу. Скористатися програмою можуть хворі, які перебувають на амбулаторному лікуванні, для тих, хто лікується стаціонарно програма поки що не діє. Можливо, далі ця програма буде розширюватися і більше хворих зможе нею скористатися», – відзначила заступник начальника управління охорони здоров’я ОДА Лідія Чайковська.

Жителі Тернопільщини вважають, що можливості програми «Доступні ліки» необхідно розширити. Адже в області є чимало хворих, які змушені повсякчас купувати дорогі ліки.

Софія Романська