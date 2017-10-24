Чи втрачається невикористана субсидія, – у “білому домі” розповіли всю правду

24/10/2017 Розмір тексту:

Зекономлені субсидії переходять на наступний місяць опалювального періоду, – наголосив на брифінгу директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Відтак економно споживати енергію вигідно для всіх. Оскільки споживачі матимуть змогу менше платити.

В окремих ЗМІ, а також серед жителів області поширилися чутки про те, що невикористана субсидія втрачається. Однак відповідна інформація неправдива, – запевняють у департаменті соціального захисту населення ОДА. Все залишається, як раніше: зекономлена частина субсидії переходить на наступний місяць.

«Якщо відбувається постійне накопичення зекономленої субсидії на особовому рахунку споживача, то ці кошти використовуються на оплату природного газу, а також компенсують обов’язкову плату. Якщо зекономлена сума субсидій на особовому рахунку перевищує вартість обов’язкової плати за субсидію, то, можливо, і наступний місяць не доведеться платити взагалі за спожиту енергію. Але це стосується лише конкретного опалювального періоду. На неопалювальний сезон субсидія не переходить. За економію люди отримують компенсацію», – відзначив керівник департаменту Вадим Боярський.

Щодо нововведень, то під час призначення субсидії враховуватимуть дохід за останні два квартали. Нагадаємо, раніше брали до уваги чотири квартали.

Нагадаємо, субсидію не призначатимуть, якщо двомісячний борг за комунпослуги перевищує двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 340 гривень.

Софія Романська