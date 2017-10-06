Чи впускатимуть нещеплених дітей у школи і дитсадки: що вирішили у міськраді. ВІДЕО

06/10/2017 0
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З 10 жовтня дитячі садки та школи міста діти, які не мають щеплення проти кору, відвідувати не мають права.

Таке рішення приняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді у зв’язку зі спалахом кору. У місті вже зареєстровано 5 випадків цього небезпечного інфекційного захворювання, повідомляє TV-4.

В міському управлінні освіти кажуть – ніхто нещеплених дітей зі школи не виганятиме, але просять батьків поставитись із розумінням до ситуації, не ризикувати дитячим здоров’ям і все ж зробити щеплення, якщо до цього нема протипоказань.

 

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