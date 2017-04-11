Чи вдасться активістам вигнати з Тернополя російський “Сбербанк”?

11/04/2017 Розмір тексту:

У соцмережах поширюється інформація про закриття відділення Сбербанку у Тернополі. Відповідна інформація зазначена також на офіційному сайті банку. Але керівництво тернопільського відділення запевняє, що остаточного рішення ще не прийнято.

«Сбербанк» оголосив про укладення договору щодо продажу української філії. Серед причин – економічна нестабільність в Україні. У тернопільському відділенні зазначають, що доля багатьох філій «Сбербанку» наразі на стадії вирішення. Прес-служба тернопільського відділення відзначає, що банк продовжить роботу з новими акціонерами.

А тим часом, позиція тернопільських активістів залишається незмінною. Вони категорично проти розвитку російського бізнесу в Україні. «Ми не хочемо підтримувати бізнес країни-агресора. Ця країна воює з нами, виходить так, що багато наших людей користуються послугами російських бізнесменів і тим часом підтримують окупантів. Тому ми будемо і далі відстоювати свою позицію. Чітко заявляємо, що російському банку не місце в Тернополі, а також в інших регіонах України», – каже громадський активіст Іван Гнат.

Нагадаємо у Тернополі громадські активісти вже кілька разів організовували акції протесту проти діяльності відділення «Сбербанку».

Софія Романська