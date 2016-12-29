Чи варто тернополянам розраховувати на громадський транспорт у Новорічну ніч?

29/12/2016 Розмір тексту:

У Новорічну ніч тернополяни зможуть скористатися маршрутками і тролейбусами, – запевняють в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради. Громадський транспорт курсуватиме майже цілу ніч: від 23 до 4 години ранку.

Загалом упродовж Новорічної ночі в Тернополі курсуватиме дев’ять автобусів і два тролейбуси.

«Ми подбали, щоб у Новорічну ніч всі мікрорайони міста були сполучені. Буде їздити дев’ять автобусів і два тролейбуси. Працюватиме громадський транспорт з одинадцятої вечора до четвертої години ранку. Щодо маршруток, то курсуватимуть такі номери: 6, 8, 13, 16, 19, 22, 27. Також їздитимуть тролейбуси №11 та №5. На кожен номер автобуса чи тролейбуса працюватиме одна одиниця транспорту. З шостої години ранку першого січня громадський транспорт у місті працюватиме за розпорядком вихідного дня», – повідомив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Нагадаємо, відразу після Різдвяних свят у громадському транспорті Тернополя зростає вартість проїзду: у маршрутках вартість квитка становитиме чотири гривні, у тролейбусах – три гривні.