Чи справді тернопільський дитячий будинок “Малятко” перебуває у страшній скруті?

15/09/2017 Розмір тексту:

Днями деякі тернопільські ЗМІ оприлюднили інформацію щодо матеріальної скрути у дитячому будинку «Малятко». Проте керівництво цього закладу проблему частково заперечує.

Діти-сироти завжди потребують підтримки і допомоги від громадськості, – констатують у будинку «Малятко». Відтак там не відмовляться від волонтерської допомоги, хоча наявність гострої необхідності у певних речах заперечують.

«Якоїсь матеріальної скрути чи необхідності немає. Харчуванням ми забезпечені повністю. З обласної ради були виділені кошти саме на харчування. Також на було затверджено кошторис на проведення ремонтних робіт. Проте певні потреби можуть бути і стосуються вони насамперед допомоги самим дітям, спілкування з ними. Тож якщо б виявилися волонтери, ми були б раді співпраці», – каже головний лікар дитячого будинку «Малятко» Інга Кубель.

Охочим допомогти сиротам, радять приносити до дитячого будинку одяг, а також гігієнічні засоби. «Мене часто запитують, чи правда, що зараз сироти так бідують у дитячих будинках. Я стверджую: нині вони мають все необхідне. Можливо не живуть у розкошах, але необхідні речі мають. Проблема бідування була характерна для дев’яностих років. Зараз принаймні з харчуванням питання вирішено», – додає начальник служби у правах дітей ОДА Ростислав Дрозд.

Жителів краю запевняють: дитячі будинки завжди відкриті до людей, які мають бажання допомагати сиротам.

Софія Романська