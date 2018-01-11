Чи “подружаться” водії тернопільських маршруток з валідаторами?

10/01/2018 0
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Сьогодні у Тернополі до сотні автобусів не виїхали на маршрути. Серед причин страйку – електронна система розрахунку.

За словами водіїв, нововведення нібито надто ускладнює їхню роботу. Вони нарікають, що не встигають слідкувати за ситуацією на дорогах і водночас проводити розрахунок.

Перевізники зустрілися з представниками міської влади. У місцевих чиновників власне бачення ситуації, що склалася.

«Це справді новація у Тернополі. Такого в нашому місті ще не було. Але така система працює у всій Європі. І ми до цього обов’язково звикнемо. Поки що це працює у тестовому режимі. Але з першого лютого ми перейдемо до звичайно режиму роботи. У цій ситуації водіїв не влаштовує те, що доводиться втрачати готівку і відбувається облік», – відзначив міський голова Сергій Надал.

Чи змиряться тернопільські перевізники з електронною системою оплати за проїзд, побачимо згодом.

Софія Романська

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