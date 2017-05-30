Чи може Тернопіль нормально “жити” без депутатів?

30/05/2017 Розмір тексту:

На початок червня запланована чергова спроба провести сесію міської ради Тернополя. Однак, швидше за все вона вчергове буде зірвана через протистояння депутатів, які з’ясовують свої відносини.

Радикальна позиція ВО «Свобода»

Нагадаємо, ВО «Свобода» виключила з фракції трьох депутатів за зраду партійних принципів та підозри у корупційній діяльності. «Свободівці» вимагають, щоб зрадники склали мандат, тобто виконали своє зобов’язання, яке вони давали перед виборами. Натомість виключені з фракції депутати відмовляються складати мандати. Що цілком зрозуміло, адже вони контролюють три «найжирніші» комісії міської ради: бюджетну, земельну та з питань ЖКГ. Тому активісти ВО «Свобода» зайняли радикальну позицію і не пускають на сесію міської ради трьох зрадників. Ті ж, за допомогою депутатів з фракцій «БПП» та «Самопоміч», намагаються прорватися на сесію. Як наслідок виникають сутички, а міська рада не працює.

«Свобода» вже заявила, що буде стояти до кінця і «зрадники» на сесію не потраплять. Звичайно «свободівці» діють емоційно, але їх можна зрозуміти. Багато активістів партій пройшли АТО, у них загострене почуття справедливості. Як вони мають ставитися до депутатів, які керують «земельними питаннями» у комісіях, у той час, коли вони проливали кров на Донбасі?

Тут напрошується приклад із недавнього минулого діяльності бійців ОУН-УПА, якби Служба безпеки ОУН виявила в їх підрозділі трьох зрадників, а вони втекли і наступного дня з’явилися на зборах сотні. І то не одні, а в супроводі «яструбків» та агентів НКВС? Був би бій.

«Свобода» відкликає зрадників по-закону

Однак, радикальна позиція «Свободи» не заважає їй діяти по-закону. 25 травня була розпочата процедура відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради – Ігоря Турського, Івана Сорокаліта та Романа Навроцького.

Процедура позбавлення мандата доволі складна і складається з кількох етапів. Для початку треба було провести збори виборців у кількості не менше 300 осіб, щоб сформувати ініціативну групу. Відповідні збори були проведені, сформована ініціативна група та затверджено форму підписного листа. Після того, як територіальна виборча комісія отримає від ініціативної групи протоколи зборів, розпочнеться відлік часу, визначеного законом для збору підписів.

Для відкликання депутата необхідно зібрати підписів не менше, ніж виборча квота. Для Тернопільської міської ради це близько 1500 підписів. Тому цілком очевидно, що ініціатори відкликання досягнуть своєї мети. Далі – слово за міським виборчкомом.

Позиція «зрадників «Свободи»

Складається враження, що виключені зі «Свободи» депутати діють за принципом: «після нас хоч потоп». Вони, вочевидь, вже усвідомили, що контролювати «жирні» комісії в майбутньому не зможуть. Більше того, окреслилася перспектива позбавлення їх депутатського мандату, у відповідності до законодавства України. Тому намагаються всіма силами перетворити міську раду Тернополя на цирк та балаган. Вони пропонують проводити сесію на вулиці, у «Березілі» чи у конференц-залах тернопільських ВУЗів. Не виключено, що від них буде пропозиція провести збори депутатів в когось на квартирі. Все це, ймовірно, робиться для того, щоб міська рада Тернополя втратила легітимність, щоб була заблокована робота всіх комісій. Адже зрозуміло, що рішення таких «сесій» будуть нелегітимні.

Таким чином, скидається на те, що виключені зі «Свободи» депутати хочуть взяти у заручники весь Тернопіль. Фактично вони поставили ультиматум: або нас не позбавляють мандату і дають «працювати» як колись, або міська рада взагалі не буде працювати. А роботи міської ради – це особисті питання тисяч тернополян.

Чи буде «потоп»?

Окрім особистих питань тернополян на цій сесії міської ради мали виділити землю ветеранам АТО, внести зміни до міського бюджету для продовження ремонтних робіт. Чи дійсно життя міста буде паралізовано без робочої міської ради?

Міський голова Тернополя показав, що такого не буде. В умовах недієздатної міської ради найбільш важливі рішення для дієздатності міста приймає виконком. Ремонтні роботи продовжуються, відбуваються фестивалі та економічні форуми, оновлюється інфраструктура.

«Потоп» у Тернополі не настав. Виявляється, місто може нормально жити й без депутатів.

Богдан Стельмах