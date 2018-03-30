Чи є конкуренти у ректора Андрія Крисоватого, стане відомо після Великодня

30/03/2018 Розмір тексту:

Завершився конкурс на заміщення посади ректора Тернопільського національного економічного університету. Науковці, які мали бажання обійняти цю посаду, могли подати документи у Міністерство освіти і науки України до 29 березня включно.

Діючий ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий зробив це ще у лютому. Чи є у нього конкуренти ще невідомо. Адже після завершення прийому документів на заміщення вакантної посади, Міністерство дає ще 10 днів на те, щоб надійшли документи, які були надіслані поштою в останній день подачі документів. Таким чином кількість претендентів на посаду ректора економічного університету стане відома після 9 квітня.

– Відповідно до законодавства, Міністерство освіти і науки України ще 10 днів після завершення конкурсу на заміщення посади ректора дає на те, щоб отримати документи, які претенденти надіслали 29 березня, – пояснив перший проректор Микола Шинкарик, Голова організаційного комітету з проведення виборів ректора Тернопільського національного економічного університету. – Датою подання документів вважається також дата, зазначена на поштовому штемпелі. Тому тільки після 9 квітня ми отримаємо документ з Міністерства з переліком кандидатів на посаду ректора ТНПУ. Коли офіційно стануть відомі імена кандидатів, складемо гарфік їх зустрічей із колективом для представлення виборчих програм.

У Тернопільському національному економічному університеті серед трудового колективу та студентів вже обрали тих, хто буде голосувати за нового ректора. Загальна кількість виборців – 1085 осіб: 814 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 108 інших штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками та 163 студенти.

Вибори ректора відбудуться 25 квітня у центральному корпусі ТНЕУ в актовій залі.

Ольга Трач

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