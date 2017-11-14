Чи готові жителі Тернопільщини до відкриття ринку землі?

14/11/2017 Розмір тексту:

МВФ вимагає якнайшвидшого відкриття ринку землі в Україні. Проте чи реалізують цю вимогу в нашій державі, наразі невідомо. Думки громадськості та влади неоднозначні.

Наразі середню ціну одного гектара землі в Україні визначають у розмірі тисячі доларів. А власники паїв за оренду отримують лише 4% від загальної суми доходу. У будь-якому випадку доходи від реалізації землі залишаються низькими. «В процесі впровадження ринку землі основне – не загубити того, що є насправді село, не загубити тих людей. Село – це не кормоцех. І не дай Боже, допустити його до кормоцеху. Якби це не звучало, село – це колиска нації. В селі плекається те, чим ми себе ідентифікуємо. І якщо навіть відбудеться продаж землі, важливо не загубити села», – констатує власник земельного паю зі Збаразького району Андрій Строєвус.

Запуск ринку землі може негативно відобразитися на діяльності нинішніх орендарів, оскільки не всі зможуть купити земельні площі. «Якщо врахувати мою ситуацію, запуск ринку землі вплине явно негативно. Оскільки нині я неготова скупити ті паї, якими користуюся в оренді. Припускаю, що деякі люди, паями яких користуюся, виявлять бажання їх в мене забрати, а в мене там посаджені суниці. Мій цикл безперервної роботи буде порушеним, це завдасть значних втрат. Ми пропонуємо досить високі ставки оренди, за деякий час можна від землі отримати більше, ніж та сума, яку пропонують – тисяча доларів за гектар», – пояснює директор підприємства з вирощування суниці Світлана Кибалюк.

Серед переваг запуску ринку землі – більша свобода для розвитку сільськогосподарських підприємств, додаткові закордонні інвестиції, але поряд з цим є чимало ризиків, які пов’язані із заволодінням українською землею іноземцями. Розповідає директор проекту «Розвиток полуничних кооперативів» Андрій Галяс: «Фермер, який хоче вкласти свої гроші в цей бізнес, якщо в нього земля в незрозумілій оренді, він просто не готовий вкладати в це кошти. А як ми знаємо, ягідництво та садівництво – це такі сектори, які створюють дуже багато робочих місць. На площу один гектар полуниці створюється десять сезонних робочих місць. Чи потрібний ринок землі? Земля потрібна для виробництва, чи потрібний ринок землі? Це дається автоматично відповідь, що потрібний. Це для того, щоб люди могли з впевненістю вкладати свої кошти у розвиток бізнесу».

До відкриття ринку вільного ринку землі необхідно вирішити чимало питань, – переконані аграрії. У будь якому випадку українські чорноземи мають бути захищені від масового заволодіння іноземцями, а також продажу за низьку ціну.

Софія Романська