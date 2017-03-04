Чи дочекаються тернополяни цілодобової подачі гарячої води?

03/03/2017 Розмір тексту:

Міська влада у Тернополі вкотре годує людей обіцянками. Цього разу йде мова про цілодобове постачання гарячої води, яке можливе після встановлення індивідуальних теплових пунктів. Але у скільки обійдеться така розкіш, поки замовчують.

Цілодобово гаряча вода, – міф це чи реальність жителі обласного центру дізнаються вже наступного року. У більшості багатоповерхівок встановлять індивідуальні теплові пункти, за допомогою яких регулюватимуть постачання тепла і готуватимуть гарячу воду. Проте така розкіш можлива лише у тих будинках, де є підвал. Оскільки індивідуальні теплові пункти облаштовуватимуть у підвальних приміщеннях.

«У планах на цей рік – забезпечити індивідуальними тепловими пунктами 94 об’єкти соціальної сфери міста. Встановлення індивідуальних теплових пунктів дозволить поліпшити якість послуг тепло і водопостачання. Буде можливість не лише регулювати подачу тепла, а й готувати гарячу воду безпосередньо у будинку. Ще одне питання – встановлення енергозберігаючих котлів. Громадські активісти і влада міста донині сперечаються: чи варто встановлювати енергозберігаючі котли. Серед контраргументів – шкідливі викиди у навколишнє середовище. Проте сучасна техніка дозволяє мінімізувати негативний вплив. Енергоефективність – важлива складова програми термомодернізації, – каже директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

У старих будинках без підвального приміщення облаштовуватимуть теплові лічильники, за допомогою яких вестимуть облік теплової енергії.