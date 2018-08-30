Чи будуть у Тернополі експлуатувати диких тварин з “благословення” Міністерства?

30/08/2018 Розмір тексту:

Нагадаємо, у Тернополі рішенням міської ради заборонили роботу пересувних звіринців. Виняток стосується лише тих гастролерів, які отримають дозвіл від Міністерства культури.

«Рішення міської ради звучить так – заборона діяльності цирків з використанням хижих і екзотичних тварин. Тобто, це не стосується виставок котів, голубів та інших тварин. Окрім цього, міська влада не може заборонити діяльність цирків, які отримають відповідне посвідчення Міністерства культури», – відзначив начальник управління культури Тернопільської міської ради Олександр Смик.

А от тернопільські зоозахисники проти будь-якої експлуатації тварин. Втім в Україні є відповідний закон, проблема лише у його виконанні.

«Рішення про заборону діяльності пересувних звіринців, у яких експлуатують тварин ухвалили на сесії у Тернополі 8 серпня. Заборона спрямована на протидію жорстокій експлуатації тварин, яких утримують в цирках заради розваг. Попередньо ця петиція набрала 315 голосів. Щодо України, то у багатьох містах пересувні цирки вже заборонені. Ми будемо стежити, як дотримуватимуться цієї вимоги у Тернополі», – каже зоозахисниця Людмила Чеховська.

Чи працюватимуть у Тернополі гастролери з подачі Міністерства культури, покаже час. А от що стосується дресирування чи експлуатації тварин, то за це передбачена відповідальність.

Софія Романська