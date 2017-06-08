Чи безпечно їсти ягоди та ранні овочі, куплені на ринку. ВІДЕО

08/06/2017 Розмір тексту:

Полуниці, черешні, персики та абрикоси, а ще молода картопля, кабачки і зелень.

Асортимент овочів і фруктів, який на ринку пропонують споживачам влітку – доволі різноманітний. Люди активно купують ягоди, овочі та фрукти, аби досхочу наласуватись такими довгоочікуваними смаколиками.

Та чи якісні ці продукти і яку допустиму норму нітратів вони можуть містити, – дізнавались кореспонденти ІНТБ.