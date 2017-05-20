Чи безпечні овочі та фрукти, які продають на тернопільських ринках

19/05/2017 Розмір тексту:

Надворі весна, і усім нам хочеться більше свіжих овочів та фруктів. Але пам`ятайте, що ранній урожай може нести небезпеку вашому здоров`ю.

Будьте обачними при виборі овочів та фруктів. Звертайте увагу не лише на їх зовнішній вигляд, а й вимагайте у продавця документи, які свідчать про результати перевірки на вміст нітратів. Уникайте покупок продуктів харчування на стихійних та несанкціонованих ринках, радять у Держспоживслужбі.

На офіційних ринках діють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, фахівці яких щоденно здійснюють дослідження овочів та фруктів на вміст нітратів. За результатами яких, продукти харчування допускають до продажу або забороняють.

За словами завідувача лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку «ВІП- маркет» Андрія Тарнавського, у березні до продажу не було допущено огірки, які були вирощені на Львівщині. У квітні-травні в кабачках, які експортувалися з Турції та червоному бурячку з Херсонської області був також перевищений вміст нітратів, відповідно лікарі лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи та адміністрація ринку не допустили до продажу дану продукцію.

Однак, пам`ятайте, що продукти, які забороняють продавати на офіційних ринках можуть розповсюджуватися на стихійних та несанкціонованих, яких в місті Тернопіль є 7.

Найбільше нітратів можуть містити овочі та фрукти, які вирощені в закритому грунті (теплицях).

Полуниця, яка уже реалізовується на ринках Тернополя, має допустимий вміст нітратів, однак, може містити яйцеглисти, які потрапляють на ягоди з грунту, який підживлюють перегноєм.

Якщо ж ви придбали свіжі овочі чи фрукти, але маєте сумніви щодо вмісту нітратів, обов’язково замочіть їх ненадовго в холодній воді. При термічній обробці молодої картоплі, бурячка, моркви доведіть до кипіння та злийте «першу» воду.

Вимагайте у продавців м’ясо-молочної та рибної продукції, свіжих овочів і фруктів експертний висновок, який засвідчує про результати дослідження та безпечність даного виду продукту харчування. Квитанція про оплату дослідження не є висновком дослідження.

Телефон «гарячої лінії» ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області (0352) 52-30-18. Чекаємо на ваші звернення у випадку порушень ваших прав, або виявленні порушень у роботі ринку чи лабораторії.