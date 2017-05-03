Чи безпечні для людей засоби, якими оброблять тернопільські парки від кліщів?

03/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі побільшало укусів кліщів. Від початку весни міська санепідслужба зафіксувала сто випадків, у десяти з них було виявлено симптоми хвороби Лайма. Відтак у тернопільських парках розпочали дезінфекцію.

Укуси кліщів небезпечні наслідками, які можуть проявитися навіть через кілька років. Оскільки інкубаційний період хвороби Лайма тривалий, – розповідають лікарі.

Позбутися кліщів повністю можливо, – стверджують фахівці. Для цього необхідно обробити територію спеціальним засобом. Відповідну роботу вже розпочали у тернопільських парках.

«Боремося з кліщами. Роботу вже розпочали у тернопільських парках. Загалом такі процедури ми проводимо щороку, переважно весною. Якщо цей період пропустити, далі буде ще складніше, оскільки вони розмножуються дуже швидко. Для окроплення парків використовується спеціальний засіб. Не можу сказати, що він абсолютно нешкідливий, але однозначно – для життя і здоров’я він безпечний. Поки що ніяких скарг від людей не було. З оброблених територій вони зникають дуже швидко», – розповідає директор комунального підприємства «Профілактична дезінфекція» Ігор Мяковський.

Процедури боротьби з кліщами планують провести в усіх тернопільських парках. Після окроплення кілька годин не можна їх відвідувати. Комунальники повинні попередити про це в оголошеннях.

Софія Романська