Чи безпечна вода в джерелах біля Тернополя? ВІДЕО

07/04/2017 1
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Команда тернопільського осередку ГО «Молодь демократичного альянсу» провела аналіз якості води у 7 найпопулярніших джерелах, якими користуються мешканці нашого міста.

Для вимірювання якості джерельної води було використано тестер Xiaomi Mi TDS Pen. Зазначимо, що даний прилад не є професійним і вимірює рівень обмеженого набору речовин, таких, як загальна мінералізація води, тобто вміст в ній неорганічних солей (кальцій та магній), органічних компонентів (ацетат амонію) і важких металів (хром, цинк, свинець, мідь).

Отже, найкращий результат показала вода з джерела у селі Ступки (274 PPM), а найгірший результат ми отримали провівши тест води у парку «Здоров’я» (біля магазину «Карпати»).

Рейтинг якості джерельної води наступний:

  1. Ступки – 274 PPM
  2. Острів – 313
  3. Смиківці – 322 PPM
  4. Гаї-Гречинські – 355 PPM
  5. Цегельний провулок – 371 PPM
  6. Березовиця – 394 PPM
  7. Парк «Здоров’я» – 426 PPM

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Коментарі (1)

ANY

07/04/2017

про що йде мова?
Тестер коштує 10 доларів
Термометри коштують дорожче

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