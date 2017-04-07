Чи безпечна вода в джерелах біля Тернополя? ВІДЕО
07/04/2017 0
Розмір тексту:
Команда тернопільського осередку ГО «Молодь демократичного альянсу» провела аналіз якості води у 7 найпопулярніших джерелах, якими користуються мешканці нашого міста.
Для вимірювання якості джерельної води було використано тестер Xiaomi Mi TDS Pen. Зазначимо, що даний прилад не є професійним і вимірює рівень обмеженого набору речовин, таких, як загальна мінералізація води, тобто вміст в ній неорганічних солей (кальцій та магній), органічних компонентів (ацетат амонію) і важких металів (хром, цинк, свинець, мідь).
Отже, найкращий результат показала вода з джерела у селі Ступки (274 PPM), а найгірший результат ми отримали провівши тест води у парку «Здоров’я» (біля магазину «Карпати»).
Рейтинг якості джерельної води наступний:
- Ступки – 274 PPM
- Острів – 313
- Смиківці – 322 PPM
- Гаї-Гречинські – 355 PPM
- Цегельний провулок – 371 PPM
- Березовиця – 394 PPM
- Парк «Здоров’я» – 426 PPM
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Hr-менеджер
Контент-редактор