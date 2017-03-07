Чотири причини, чому Барна не зміг захистити Порошенка від депутатів

06/03/2017 Розмір тексту:

3 березня голова Тернопільської обласної державної адміністрації зазнав наразі найбільш болючої поразки в стінах обласної ради. Досі майже безвідмовний і “ручний” обласний парламент проголосував ряд політичних заяв, які не сподобаються київським босам Барни.

Мова йде про, як мінімум, три звернення: вимогу провести перевибори Верховної ради і Президента, підтримку блокади торгівлі на крові та щодо заборони будівництва ГЕС на Дністрі. І якщо остання відозва – це чергова майже ритуальна дія, яку підтримали практично всі депутати, то перших два – серйозний випад на адресу вертикалі Порошенка. Цікаво, що політичні відозви проштовхували і голосували партнери Барни по обласній коаліції – “Батьківщина”, “Самопоміч” та “Громадянська позиція”.

Проти громадської думки не попреш

Ще рік тому годі було уявити, що молодші партнери Барни будуть такими категоричними в оцінці подій в країні. Ми неодноразово розповідали, як фракція тимошенківців ховала у “далеку шухляду” тарифні звернення лідерки, а місцевим гриценківцям було комфортно в одній команді з тернопільською командою Порошенка. Однак за холодну зиму 2017 року все різко змінилося. Очевидно, депутати інтуїтивно відчули загальну “політичну температуру” по країні, яка невпинно зростає. Відтак, обрані за списками опозиційних партій депутати почали рахуватися з громадською думкою. З’явилися об’єктивні речі, заперечувати які стало важко. Наприклад, питання ставлення до блокади торгівлі на крові. Навіть у провладній БПП подекуди остерігаються публічно “світити” свою позицію. Наприклад, під час фінального голосування відозви на підтримку блокади у Тернопільській міській раді картки кількох порошенківців не брали участь у голосуванні і лише двоє народних обранців “наважилися” утриматися. Що вже казати про депутатів з інших партій.

Шапкозакидацькі настрої

Водночас ті, хто добре знає настрої на 7-му поверсі тернопільського “білого дому”, стверджують про “шапкозакидацьке” ставлення до багатьох речей. Владні повноваження та їх спокуси настільки розслабили оточення Барни, що воно переоцінило свої сили у спілкуванні з сателітами. Метод “кнута і пряника” спрацював тільки в частині пряника. Сателіти радо ковтали наживку у вигляді посад, бюджетних грошей, інших привілеїв, вважаючи це платою за лояльність. Коли ж їх почали страшити кнутом – розцінили це як політичний тиск. Очевидно, після сесії усіх чекає розбір польотів. І не виключено, переформатування більшості.

Фактор Деревляного

До такого сценарію найбільш готовий Василь Деревляний і його “Батьківщина”. За рік, що минув, він ще більше закріпився на посаді першого віце-спікера та посилив свої впливи серед різних груп депутатів. Власне, приховане лідерство Деревляного не дає спокою бенефіціарам 7-го поверху, які не мають наміру ділитися монополією на владу. Тому коли екс-нардеп виходить “за буйки”, його різко зупиняють. Деревляний до останнього часу терпляче зносив образи, а на сесії 3 березня показав, що може бути, коли його не беруть в розрахунок. З чотирьох союзників по обласній коаліціі на боці влади залишилась лише трійка радикалів Яциковського.

Слід Надала

Ще одним таємним бенефіціаром поразки Барни міг бути міський голова Тернополя, який має чималий вплив на фракцію обласної “Свободи”. Більше 2/3 обласних тягнибоківців представляють Тернопіль і, природно, орієнтуються на успішного мера.

У Надала свіжі образи на Барну і його команду. За останні півроку “білий дім” як мінімум двічі нахабно заліз на територію, де мер вважав себе господарем. Фракція БПП у міськраді стала частиною неформальної більшості, яка мала на меті обмежити повноваження Надала. А без Барни місцеві порошенківці на такий крок самостійно б не наважилися.

Крім того, “білий дім” в обхід мерії розпорядився так званими землями для учасників АТО. Фактично вони знаходяться на території міста, але формально право розпоряджатися ними отримав підвідомчий Барні Держгеокадастр. Надал публічно пробував боротися, але нічого з цього не вийшло. Символічно, що у п’ятницю Барна перед депутатами облради вручав документи на землю першим ветеранам АТО.

Відповідь не забарилася…