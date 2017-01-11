Чортківський цукровий завод “засіяв” жомом понад 5 гектарів землі

11/01/2017 0
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Державна екологічна інспекція у Тернопільській області підтвердила, що Чортківський цукровий завод засмітив жомом земельні ділянки на площі 5,5516 га.

Про це повідомляє прес-служба ДЕІ.

Як зазначають у відомстві, інспекція розглянула звернення мешканця смт. Заводське. Чоловік скаржився, що підприємство не дотримується екологічних норм та ігнорує звернення жителів селища.

У зв’язку із тим, що у діях підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України, матеріали направлено Чортківському відділу головного управління Національної поліції в Тернопільській області для вжиття заходів реагування.

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