Чортківчанку на першому побаченні обікрав кавалер, з яким вона познайомилася в інтернеті

28/11/2017 Розмір тексту:

До співробітників Чортківського відділу поліції із заявою звернулася 35-річна жителька райцентру. Жінка заявила, що з її помешкання невідома особа викрала мобільний телефон «Самсунг» вартістю вісім тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, крадій родом з Хмельниччини. До чортківчанки приїхав у якості кавалера, так як раніше молоді люди познайомилися та спілкувалися через соціальні мережі. Зі слів потерпілої, зустріч вона призначила у своєму помешканні. Новий знайомий навіть визвався приготувати обід, тож жінка пішла до крамниці за деякими продуктами, а коли повернулася – в квартирі порожньо і зник мобільний.

Поліцейські вживають заходів щодо затримання підозрюваного. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.