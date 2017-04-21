Чортків заполонили озброєні правоохоронці. Мешканців просять зберігати спокій

21/04/2017 0
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21 квітня на території Чорткова проводитимуться навчання правоохоронців із протидії ймовірним  диверсійно-терористичним загрозам.

За участі органів влади та місцевого самоврядування підрозділи СБ України, ГУ Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії та Збройних Сил України відпрацьовуватимуть навчальні завдання з нейтралізації умовної диверсійно-терористичної групи.

В облдержадміністрації просять краян із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та закликають зберігати спокій у випадку потрапляння у поле зору озброєних правоохоронців, що відпрацьовуватимуть навчальні вправи.

Нагадаємо, у Тернопільській області встановлено «сірий» рівень терористичної загрози, що обумовлює необхідність проведення навчань в умовах, наближених до реальних.

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