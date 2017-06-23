Чорнобильці їздитимуть у тернопільських маршрутках безкоштовно без обмежень
Ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС першої та другої категорії матимуть необмежений доступ до проїзду у маршрутках Тернополя.
Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.
Раніше ця категорія пільговиків входила до переліку пасажирів, визначених чинним законодавством, яким перевізники забезпечували безоплатний проїзд в кількості трьох осіб одночасно.
– Представники осередків організації чорнобильців звернулися з прохання до міського дозволити користуватися їм проїздом в режимі маршрутного таксі в необмеженій кількості, – повідомив Ігор Мединський, начальник управління транспорту, зв’язку та комунікацій. – Міський голова дав доручення управлінню транспорту внести пропозиції стосовно цього. Пізніше був підготовлений проект рішення для розгляду на виконкомі. Проект передбачає внесення змін і доповнень до договорів між замовником та перевізниками. Договір в частині обов’язків перевізника доповнили наступним пунктом: «Забезпечує безоплатний проїзд постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, без обмеження їх кількості, за рахунок власних коштів.». У бюджеті міста передбачена компенсація перевізникам за це в межах 300 тисяч гривень. 23 червня ми скликаємо всіх перевізники з печатками, вносимо зміни і доповнення до договорів, і, думаю, в силу прийняте рішення вступить із 26 червня.
Нагадаємо, що відповідно до договору укладеного між виконавчим комітетом міської ради та перевізниками, перевізник забезпечує безоплатний проїзд пільгових категорій пасажирів, визначених чинним законодавством, в кількості 3 – х чоловік одночасно, за рахунок власних коштів. Проїзд учнів загальноосвітніх шкіл з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду, але не менше 2 гривень на період навчального року, крім канікул, за рахунок власних коштів. Безоплатний проїзд учасників бойових дій, без обмеження їх кількості, за рахунок власних коштів.
Ольга Трач
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