Чому у Зборівському районі поліція зупиняє водіїв?

22/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Профілактичну роботу на автошляхах проводять працівники Зборівського відділення поліції. Водіям рейсового транспорту, які перевозять пасажирів, правоохоронці наголошують про зміни зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

Зокрема працівники поліції наголошують на нововведеннях щодо проїзду на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, транспортним засобам, які вже рухаються по колу, зменшення максимально дозволеної швидкості у населених пунктах до 50 км/год, а також посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

Полісмени також нагадують на необхідності суворого дотримання правил посадки й висадки пасажирів, звертають  увагу й на заборону розмовляти по телефону під час керування.

Як зазначають працівники зборівської поліції неухильне дотримання Правил дорожнього руху збереже життя водія, пасажира та пішохода.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
10 / 0,546 / 11.41m