Чому у Зборівському районі поліція зупиняє водіїв?
Профілактичну роботу на автошляхах проводять працівники Зборівського відділення поліції. Водіям рейсового транспорту, які перевозять пасажирів, правоохоронці наголошують про зміни зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.
Зокрема працівники поліції наголошують на нововведеннях щодо проїзду на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, транспортним засобам, які вже рухаються по колу, зменшення максимально дозволеної швидкості у населених пунктах до 50 км/год, а також посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.
Полісмени також нагадують на необхідності суворого дотримання правил посадки й висадки пасажирів, звертають увагу й на заборону розмовляти по телефону під час керування.
Як зазначають працівники зборівської поліції неухильне дотримання Правил дорожнього руху збереже життя водія, пасажира та пішохода.
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