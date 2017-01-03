Чому у тернопільських парках небезпечно гуляти з дітьми

03/01/2017 Розмір тексту:

За вигул собак без намордника – штраф. Саме такі санкції згідно статті 154 КУаАП будуть застосовувати працівники поліції до власників чотирилапих. Усіх собак в громадських місцях слід вигулювати лише зі спеціальною амуніцією.

До правоохоронців неодноразово надходили скарги від мешканців обласного центру про порушення щодо вигулу собак. Люди скаржилися, що власники тварин легковажать безпекою в першу чергу дітей, гуляючи з чотирилапими навіть без повідка. Часто – це середні та великі собаки бійцівської породи, які напавши, можуть сильно скалічити людину, наголошують у секторі комунікації НП Тернопільської області.

Аби застерегти усіх власників собак, правоохоронці провели профілактичний рейд парком «Топільче» у Тернополі. З відвідувачами, які гуляли з тваринами, поліцейські провели профілактичні бесіди та застерегли про накладання штрафних санкцій. На одного з власників собак, який привів тварину в парк без намордника, дільничні інспектори склали адміністративний протокол.

Подібні заходи правоохоронці проводитимуть і надалі та нагадують, що заборонено приводити собак в приміщення магазинів, кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин) і на дитячі майданчики, вигулювати собак без повідків і намордників, а також вигулювати собак, породи яких віднесені до небезпечних для людей, особами, яким не виповнилося 16 років. За це передбачені штрафні санкції в розмірі від 17 до 425 гривень.