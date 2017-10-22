Чому тернополянки масово ходили в онкодиспансер

22/10/2017 Розмір тексту:

З нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням раку молочної залози, тернополянки, а також жінки з інших регіонів проходили консультації в обласному онкологічному диспансері. Результати огляду будуть відомі за кілька днів.

Кожна жінка повинна проходити огляд у лікаря-мамолога щопівроку. Однак такої звички у місцевих жительок немає, – кажуть в обласному онкологічному диспансері. Переважно жінки звертаються, коли щось дошкуляє, і тоді вже може бути запізно.

«На жаль, багато наших жінок не дбає про своє здоров’я. Більшість приходить на огляд по потребі. Проте якщо хвороба запущена, лікувати її складно, а інколи і неможливо. За статистикою МОЗ, рак молочної залози посідає перше місце в Україні серед онкологічних захворювань жінок. Тому ми радимо жінкам не зволікати, а приходити на огляд регулярно», – каже лікар-онкохірург, мамолог Наталія Савочкіна.

У день відкритих консультацій охочих перевірити стан здоров’я було немало. На огляд до лікарів-мамологів приходили жінки різного віку. Загалом лікарі оглянули більше тисячі жінок.

Софія Романська