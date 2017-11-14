Чому тернопільські ОСББ не можуть реалізувати жодного проекту?

13/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільські ОСББ майже півроку не отримують компенсацій з державного бюджету за пільги та субсидії. Нині борг сягнув майже 14 мільйонів гривень.

У Тернополі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків не можуть реалізувати жодного проекту, пов’язаного з енергозбереженням, оскільки не вистачає коштів. Причиною є заборгованість компенсацій пільг та субсидій.

«Є багато планів, але реалізувати не можемо жодного. Причина – це заборгованість. Нам боргують десятки тисяч гривень. Ці гроші мали б бути компенсованими державою за пільги та субсидії. Поки їх не буде повернуто, ми не можемо братися за будь-який проект», – каже голова ОСББ Сергій Лупак.

У департаменті соціального захисту населення ОДА пояснюють: така проблема актуальна для усіх регіонів України. Тільки Тернопільській області заборгували до 300 мільйонів гривень. Борг пов’язаний з компенсацією пільг та субсидій у різних установах і організаціях. На місці вирішити проблему неможливо, оскільки необхідну суму коштів повинні виділити з державного бюджету. Від регіону вже подали необхідне звернення у Кабмін.

Софія Романська