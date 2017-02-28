Чому Сергія Надала добряче налякали журналісти із незручними питаннями?

28/02/2017 Розмір тексту:

Сьогодні до міського голови Тернополя завітали журналісти програми «Центр журналістських розслідувань», що виходить на «24» каналі.

– Ми хотіли дізнатися істину причину такої новації (котелень на альтернативних видах палива), проти якої виступають проти місцеві мешканці, які, між іншим, особисто зверталися до Центру розслідувань України ( програма журналістських розслідувань на «24» каналі). Хоча пан Надал каже, що масових звернень до нього не було. Він люб’язно надав нам коментар. Та перед цим під час обідньої перерви «зігнав» своїх заступників, зняв їх з прес-конференції і годину з ними теревенив у своєму кабінеті. І лише після того тільки вирішив, що можна вже, коли знав, що говорити, запросив нас в кабінет,- розповідає Макс Прокоменко, журналіст-розслідувач «24» каналу.

Після того, як журналісти покинули приймальну Сергія Надала. Наближені до мера ЗМІ одразу почали бити на сполох, мовляв журналісти «24» каналу приїхали помститися очільнику за «сміття Садового», яке він не захотів приймати.

Ба більше! «Позаштатні речники» мера почали звинувачувати і сам «24» канал у заангажованості та упередженому ставленні до Надала.

Хоча, вочевидь, не без сприяння Сергія Віталійовича, нещодавно Тернопільська міська рада заплатила 23 тисячі і ще 436 гривень за розміщення вітань з Новорічно-Різдвяними святами саме на «Телеканалі новин 24». Тобто, не такий вже і чужий «24» канал для мера, як малюють його «ручні журналісти».

Для об’єктивності додамо, що мерія також уклала договір із місцевою «Телерадіокомпанією «Смайл» щодо розміщення програми «Тернопільська міська рада інформує».

Судячи із вище сказаного, Сергій Надал просто злякався відвертих та цілком логічних запитань від журналістів «двадцять четвертого».

А питати якраз є про що. До прикладу, чи знає наш мер, що «розпіарені» ним котельні фінансує рідний брат його дружини Богдан Вербовий. Чи вкурсі Сергій Надал, що нещодавно його родич став щасливим власником LAND ROVERа «RANGE ROVER EVOQUE» 2015 року випуску та ін.

Тим паче, що Сергій Віталійович не звик о спілкування із «чужими» ЗМІ. Та немає потреби, адже було цілком достатньо місцевих медіа, більшість з яких давним-давно ним «підгодовані», відповідно і не несуть загрози. А тут – оп! І Надалом зацікавилися на Всеукраїнському рівні.

Цікаво буде побачити, що ж на камеру зміг сказати мер Тернополя та як викрутиться цього разу… Чи не викрутиться?