Чому селяни з Тернопільщини змушені платити за львів’ян?

21/09/2017 Розмір тексту:

Близько 8 тисяч гривень витратила Катеринівська сільська рада Кременецького району з власного бюджету для ліквідації звалища львівських відходів, які невідомі особи вивезли сюди у серпні.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією сайту природоохоронців області.

“Такий позитивний приклад виконання органом місцевого самоврядування своїх повноважень щодо ліквідації безхазяйних відходів, які фактично є львівськими, не повинен розглядатися як можливість вирішення своїх проблем за чужий рахунок,” – йдеться на сайті Держекоінспекції.

Нагадаємо, що матеріали порушення передали до Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів у межах компетенції.

В середині серпня дві вантажівки “львівського сміття” викинули на території Катеринівської сільської ради.