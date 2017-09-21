Чому селяни з Тернопільщини змушені платити за львів’ян?
21/09/2017 0
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Близько 8 тисяч гривень витратила Катеринівська сільська рада Кременецького району з власного бюджету для ліквідації звалища львівських відходів, які невідомі особи вивезли сюди у серпні.
Про це повідомляє Depo.Хмельницький за інформацією сайту природоохоронців області.
“Такий позитивний приклад виконання органом місцевого самоврядування своїх повноважень щодо ліквідації безхазяйних відходів, які фактично є львівськими, не повинен розглядатися як можливість вирішення своїх проблем за чужий рахунок,” – йдеться на сайті Держекоінспекції.
Нагадаємо, що матеріали порушення передали до Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів у межах компетенції.
В середині серпня дві вантажівки “львівського сміття” викинули на території Катеринівської сільської ради.
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