Чому отримати закордонний паспорт у Тернополі – проблема

20/03/2017 Розмір тексту:

Тернополяни, які хочуть отримати закордонний паспорт або ІД-картку, змушені чекати місяць, а то й довше, щоб подати документи у Державну міграційну службу. Електронна черга на подання документів розписана на два місяці наперед, на сайті ДМС також немає вільних місць, так само, як і на сервісі i-gov. Людей, які вирішили виготовити паспорт для виїзду закордон набагато більше, аніж встигають обслужити у Державній міграційній службі. У випадках, коли паспорт потрібен швидше, аніж за два місяці, доводиться звертатися до паспортного сервісу «Документ», оплачуючи за послугу майже вдвічі більше, ніж у державній структурі.

Про те, як можна вирішити проблему говорили у прес-клубі під час круглого столу «Закордонні паспорти за 20 робочих днів та мінімальну суму — можливі і в Тернополі». Його учасниками стали представники громадських організацій, держслужбовці, депутати міської ради.

-Вихід, який ми пропонуємо, і який працює у багатьох західних областях – відкрити пункти прийому документів на паспорти у ЦНАПах, – зазначила Катерина Кондратюк, підприємець, член ГС «Рада бізнесу Тернопілля. – Місцевому самоврядуванню в межах реформи децентралізації передали такі повноваження, і це може розвантажити роботу ДМС. Чому вихід в тому, щоб долучилася міська влада? Тому що 70% збору з паспортів надходить у місцевий бюджет. За 2016 рік надійшло у міський бюджет 11 мільйонів гривень, а щоб закупити необхідне обладнання треба 2 мільйони. Львів, Івано-Франківськ працює вже так. У Луцьку перші почали працювати, вдвічі збільшили потужність і проблем у них з чергами немає. Сьогодні, якщо дитині виповнюється 14 років потрібно отримати паспорт, і якщо терміново потрібно, батьки змушені звертатися за платними послугами. На зміну прізвища дається місяць часу і люди теж змушені звертатися до платних сервісів. Тернополяни суттєво переплачуть тільки тому, що нам не вистачає потужностей. Міська рада має повноваження і фінансування, і в її силах вирішити це питання.

Раніше, відповідно до законодавства, паспорти мали видавати або у Державній міграційній службі або у Центрі надання адміністративних послуг. Та минулого року внесли зміни у законодавчі документи, і з січня 2017 року паспорти можуть видавати паралельно в обох структурах.

-Зі змінами, які відбулися у законодавстві, Центри надання адміністративних послуг визнані уповноваженими суб’єктами, тобто вони поряд з нами можуть здійснювати прийом громадян, – каже Іван Чубатий, перший заступник начальника Управління Державної міграційної служби у Тернопільській області. – Раніше була норма закону, що якщо надається послуга через ЦНАП, то ми її не надаємо. Тепер послуги, які стосуються оформлення паспорта у формі картки і закордонного паспорта, ми надаємо паралельно з уповноваженими суб’єктами. Воля керівництва і керівників, які утворили ЦНАПи закупити відповідне обладнання, і ми почнемо роботу по принципу фронт офіс-бек офіс. Тобто ЦНАПи здійснюють прийом громадян і оформлення документів, далі працівники міграційної служби опрацьовують всі матеріали і готові документи видає ЦНАП. Що стосується закупівлі обладнання, то одне робоче місце обходиться у 220 тисяч гривень плюс канали зв’язку ще 200 тисяч, але це залежить від їх протяжності. Якщо закупляти більше робочих місць, то ціна буде дешевше. Для Тернополя я радив хоча б чотири робочі місця: три на прийом і одне на видачу.

Присутній на засіданні депутат міської ради Ігор Турський зазначив, що кошти, які необхідні для закупівлі обладнання невеликі, як для міста. На його думку місто має долучитися до вирішення проблеми, але з певними ньюансами.

-Оскільки ми маємо вже дві структури, які видають паспорти, то, можливо, місто візьме на себе соціальну функцію: видаватиме паспорти для школярів, які мають здавати ЗНО, інвалідів, пільгових категорій, учасників АТО, – зазначив Ігор Турський, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів. – Я категорично проти відміни виготовлення термінового паспорту, тому що весь потік бажаючих піде на ЦНАП і ми просто перенесемо потоки з одного місця в інше і нічого від того не виграємо. Місто має долучитися до цього, але тільки для певних категорій.

Катерина Кондратюк зазначила, що це буде порушенням законодавства, адже якщо орган місцевого самоврядування має такі повноваження, то повинен приймати усіх людей, а не окремі категорії населення. У результаті обговорення було запропоновано розглянути питання на засіданні постійної комісії з питань бюджету і фінансів міськради. А остаточне рішення буде за депутатами.

Ольга Трач

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