Чому не варто їздити на заробітки в Росію: досвід мешканця Тернопільщини

21/03/2017 Розмір тексту:

Правоохоронці Тернопільщини виявили черговий доказ безпосереднього стосунку російських спецслужб до захоплення території Донбасу бойовиками.

Як повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, свого часу одного тернопільця призвали на службу в радянську армію. Там він здобув військову спеціальність зенітника і досвід запуску ракет з переносного зенітно-ракетного комплексу. Через багато років, точніше, восени 2013-го, він вирішив поїхати на кілька місяців на заробітки до Росії. Працював на будівництві, а по суті його поневолили. Адже позбавили документів і будь-яких прав, змушували до рабської праці.

Він безкоштовно зводив житло для російських спецслужбістів неподалік Санкт-Петербурга. Тим часом феесбешників зацікавив колишній військовий фах українця. Тож узялися агітувати його до участі в так званому наведенні ладу в Україні, вирушити разом з ними на український схід задля «утихомирення українців». Насильство й пропаганду цинічно чергували із солодкими обіцянками щедрих заробітків.

Це засвідчує, що офіцери ФСБ та їхні підопічні намагалися завербувати українця для участі у збройній агресії проти України ще до початку анексії Криму. На щастя, тернопільцеві вдалося втекти з російської неволі й повернутися додому. Він звернувся до управління СБУ в Тернопільській області, щоб розповісти про всі обставини його вербування та злочини росіян.

СБУ наголошує, що громадянам України, яким довелося потрапляти у подібні життєві ситуації, після повернення на батьківщину слід невідкладно звертатися до органів СБУ і в жодному разі не виконувати злочинних завдань, до яких їх змушували представники інших держав.

Джерело: Урядовий кур’єр