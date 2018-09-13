Чому не варто дивитися популярні сьогодні канали, знає Роман Заставний
Народний депутат, голова міжфракційної групи «Тернопільщина» Роман Заставний просить українців не довіряти тому, що розповідають по багатьох телеканалах.
«Суспільна істерія щодо війни, політики та законодавства в нашій країні триває вже не перший рік. Зрозуміло, що всі хочуть змін, при чому негайних. Та щоб у суспільстві щось змінилося, насамперед, повинні стати іншими самі ж люди, які й формують це суспільство. Адже їхня роль зводиться не тільки до того, щоб прийти і проголосувати на виборах.
На превеликий жаль, сьогодні маса проросійських телеканалів, сайтів та агітації промивають людям мозок і, що найгірше, більшість з нас це сприймає. Нам простіше повірити в будь-яку гидоту про когось, ніж спробувати проаналізувати і розібратися в суті питання.
Вплив медіа у всьому світі надзвичайно великий, а більшість ЗМІ сьогодні олігархічні та в значній частині антиукраїнські.
Наприклад, «1 + 1» – їм віримо беззаперечно. Тобто ми, патріоти, дозволяємо собі довіряти тим, хто вкрав у нас 2 млрд. дол., за які можна було би підвищити пенсії?! «1 + 1», «Інтер» розказують, що в нас усе погано. «112» взагалі з 2-денної затримки готівкової виплати пенсії роздув скандал на 2 тижні. Проаналізувавши події літа, розуміємо, що ці інформприводи дублювали, щоб збурити страх у головах пенсіонерів, посіяти паніку серед населення, за фінанси, мовляв, батькам не заплатять гроші, а діти змушені будуть утримувати їх…
А ще «Зік», «NewsOne», «112», «Інтер», «1+1» – у нас вже взагалі не залишилося адекватних телеканалів!
Ми кажемо, що держава повинна боротися з олігархами. Та робити це можемо й самі, просто обмеживши перегляд медіа, які належать олігархам. Якщо будемо їх ігнорувати – це буде суттєвим вкладом у боротьбу з особами, які найбільше вкрали в українського народу.
Та все ж є факти, які говорять самі за себе. Візьмемо хоча б дорогу на Кременець – її не було в принципі, а зараз вона вже є. Так само з дорогою на Львів, Хмельницький. При цьому з телеекранів запевняють, що все розікрали! Тобто за 5 років військової агресії в державі чимало побудовано, відновлено, хоча проросійські ЗМІ безупинно розповідають, що все погано, всі продажні, все вкрадено – зрада.
Відтак минає 5-й рік, відколи в Україні триває не просто війна, а серйозна інформаційна війна. Її мета – посіяти в головах людей недовіру і повну зневіру до того, що відбувається навколо.
То ж варто кожному з нас це переосмислити і сформувати власну незалежність від проросійської пропаганди. Коли ми станемо незалежними від сепаратистських сайтів, московського телепростору, тоді в нас сформується довіра та повага до українського, до вітчизняних символів, таких як прапор, ми навчимось по-справжньому любити рідне, цінувати і захищати від зовнішнього впливу».
Роман Заставний, народний депутат
Джерело: Свобода
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