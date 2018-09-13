Чому не варто дивитися популярні сьогодні канали, знає Роман Заставний

13/09/2018 Розмір тексту:

Народний депутат, голова міжфракційної групи «Тернопільщина» Роман Заставний просить українців не довіряти тому, що розповідають по багатьох телеканалах.

«Суспільна істерія щодо війни, політики та законодавства в нашій країні триває вже не перший рік. Зрозуміло, що всі хочуть змін, при чому негайних. Та щоб у суспільстві щось змінилося, насамперед, повинні стати іншими самі ж люди, які й формують це суспільство. Адже їхня роль зводиться не тільки до того, щоб прийти і проголосувати на виборах.

На превеликий жаль, сьогодні маса проросійських телеканалів, сайтів та агітації промивають людям мозок і, що найгірше, більшість з нас це сприймає. Нам простіше повірити в будь-яку гидоту про когось, ніж спробувати проаналізувати і розібратися в суті питання.

Вплив медіа у всьому світі надзвичайно великий, а більшість ЗМІ сьогодні олігархічні та в значній частині антиукраїнські.

Наприклад, «1 + 1» – їм віримо беззаперечно. Тобто ми, патріоти, дозволяємо собі довіряти тим, хто вкрав у нас 2 млрд. дол., за які можна було би підвищити пенсії?! «1 + 1», «Інтер» розказують, що в нас усе погано. «112» взагалі з 2-денної затримки готівкової виплати пенсії роздув скандал на 2 тижні. Проаналізувавши події літа, розуміємо, що ці інформприводи дублювали, щоб збурити страх у головах пенсіонерів, посіяти паніку серед населення, за фінанси, мовляв, батькам не заплатять гроші, а діти змушені будуть утримувати їх…

А ще «Зік», «NewsOne», «112», «Інтер», «1+1» – у нас вже взагалі не залишилося адекватних телеканалів!

Ми кажемо, що держава повинна боротися з олігархами. Та робити це можемо й самі, просто обмеживши перегляд медіа, які належать олігархам. Якщо будемо їх ігнорувати – це буде суттєвим вкладом у боротьбу з особами, які найбільше вкрали в українського народу.

Та все ж є факти, які говорять самі за себе. Візьмемо хоча б дорогу на Кременець – її не було в принципі, а зараз вона вже є. Так само з дорогою на Львів, Хмельницький. При цьому з телеекранів запевняють, що все розікрали! Тобто за 5 років військової агресії в державі чимало побудовано, відновлено, хоча проросійські ЗМІ безупинно розповідають, що все погано, всі продажні, все вкрадено – зрада.

Відтак минає 5-й рік, відколи в Україні триває не просто війна, а серйозна інформаційна війна. Її мета – посіяти в головах людей недовіру і повну зневіру до того, що відбувається навколо.

То ж варто кожному з нас це переосмислити і сформувати власну незалежність від проросійської пропаганди. Коли ми станемо незалежними від сепаратистських сайтів, московського телепростору, тоді в нас сформується довіра та повага до українського, до вітчизняних символів, таких як прапор, ми навчимось по-справжньому любити рідне, цінувати і захищати від зовнішнього впливу».

Роман Заставний, народний депутат

Джерело: Свобода