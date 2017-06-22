Чому на тернопільських ринках шалено дорожчає м’ясо? ВІДЕО

22/06/2017 0
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Знайти на ринку полядвицю за 100 гривень – квест не на 15 хвилин.

За кілька останніх тижнів ціна на м’ясо різко скочила вгору. Тернополяни помітили, як на сезонні коливання різниця в ціні надто велика.

Чому? Дивіться – у сюжеті ІНТБ.

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