Чому на тернопільських ринках шалено дорожчає м’ясо? ВІДЕО

22/06/2017 Розмір тексту:

Знайти на ринку полядвицю за 100 гривень – квест не на 15 хвилин.

За кілька останніх тижнів ціна на м’ясо різко скочила вгору. Тернополяни помітили, як на сезонні коливання різниця в ціні надто велика.

Чому? Дивіться – у сюжеті ІНТБ.