Чому на тернопільських ринках шалено дорожчає м’ясо? ВІДЕО
22/06/2017 0
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Знайти на ринку полядвицю за 100 гривень – квест не на 15 хвилин.
За кілька останніх тижнів ціна на м’ясо різко скочила вгору. Тернополяни помітили, як на сезонні коливання різниця в ціні надто велика.
Чому? Дивіться – у сюжеті ІНТБ.
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