Чому на Тернопільщині подорожчав хліб

11/09/2018 Розмір тексту:

Тернопільщина – один з найбільших експортерів зерна. Воно є і ще навіть зберігаються минулорічні запаси. Однак цьогорічне зерно подорожчало в середньому від 15 до 25 відсотків, відповідно в деяких крамницях області з вересня подорожчав і основний продукт – хліб – на 1,5-3 грн. Хлібопекарі ж в унісон твердять, що подорожчали енергоносії, транспортні витрати, зросла оплата праці реалізаторам хлібобулочних виробів.

– Області дефіцит зерна не загрожує, запаси продовольчого зерна є і нагромаджуються, – каже виконувач обов’язків директора департаменту агропромислового розвитку ТОДА Володимир Стахів. – Стихійну ситуацію на хлібному ринку ми спрогнозувати не можемо. Для експорту ж зерна катастрофічно не вистачає вагонів-зерновозів, а їх у середньому для потреб місцевих аграріїв треба близько 300 одиниць на місяць.

Нещодавно регіональне ПАТ «Укрзалізниця», зокрема його філія «Львівська залізниця», повідомило виконавчі органи Тернопільщини про підсумки піврічного аналізу роботи місцевих вантажних станцій, згідно з якими визнано недоцільним утримання станцій «Чортків», «Зборів», «Денисів-Купчинці» (внаслідок їхньої збитковості).

Аграрії краю сподівалися на виконання залізничниками раніше укладених угод на перевезення зерна. Адже хліб – це питання не просто економіки, а й стабільності, продовольчої і національної безпеки країни. На сьогодні ж сільгоспвиробники не вкладаються в терміни виконання контрактів, терплять великі збитки, штрафні санкції. А рухомий вантажний склад локомотивів, тепловозів застарілий як на філії «Львівська залізниця», так у ПАТ «Укрзалізниця», яка в 2018 році придбала 137 зерновозів, що склало 1,8 відсотка від загальної кількості придбаних вагонів. Мізер та й годі. ПАТ «Укрзалізниця», яке вже підвищило ставки на вантажне перевезення в Україні та за її межами, могло би придбати додатково 400 вагонів-зерновозів, необхідних аграріям, і поліпшити ситуацію з парком зерновозів, яких в Україні не виробляють з 1993 року.

– Специфікою при збиранні ранніх зернових у цьому році є те, що в зоні із зазвичай високими якісними показниками зерна пшениці на півдні врожай вдалося зібрати до липневих злив. У той же час в західному регіоні, який характеризується врожаєм пшениці з невисокими якісними показниками, додалася проблема у завершенні збиральних робіт у стислі терміни через негативні погодні умови. Це призвело до розвитку хвороб колоса і зерна, а також великої кількості пророслих зернин. На три тижні призупинили збиральну жнивну кампанію. Також це посприяло проходженню критичних фаз розвитку культур пізньої групи. Однак в області очікується вагомий валовий збір кукурудзи, сої, дещо менше очікуваного – соняшника, гречки, проса, – каже головний агроном департаменту агропромислового розвитку ОДА Надія Воскресенська.

А тим часом тернопільські аграрії завершили повністю посів озимого ріпаку на площі понад 61,7 тисячі га та приступили до збирання пізніх культур, триває підготовка площ посіву озимих культур, оптимальні строки яких розпочинаються з 15 вересня.

Ярослав Бачинський, Тижневик “Номер один”