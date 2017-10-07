Чому на Тернопільщині дорожчає м’ясо?

07/10/2017 Розмір тексту:

Зростання цін на м’ясо далі простежується на тернопільських ринках і в магазинах. Фахівці обласного управління статистики відзначають: вартість м’яса від початку осені в середньому збільшилася на 15 %.

Серед причин дорожчання м’яса – скорочення поголів’я великої рогатої худоби, – кажуть у департаменті агропромислового розвитку ОДА. А причиною цієї тенденції стала африканська чума.

«Ми бачимо тенденції, що є зростання цін на м’ясо. Чому воно є? Було скорочено поголів’я худоби, як в нашій області так і в інших регіонах. Це пов’язано з ситуацією, яка сталася з африканською чумою. Це тимчасовий фактор, але багато гравців на ринку хочуть ним скористатися. Часто певні суб’єкти на ринку змовляються і спеціально встановлюють підвищені ціни. Думаю ситуація з цінами на м’ясо має врегулюватися до кінця місяця», – каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Аграрії просять жителів Тернопільщини не створювати штучного ажіотажу навколо цінової ситуації. А також запевняють, що вартість м’яса стабілізується до початку зими.

Софія Романська