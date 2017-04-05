Чому мешканці Тернопільщини не хочуть “оформлятися” на роботу

05/04/2017 Розмір тексту:

В області нараховують до п’ятнадцяти тисяч безробітних, тринадцять з них перебуває на обліку в обласному центрі зайнятості. Середній розмір допомоги по безробіттю становить тисячу сімсот гривень.

Чимало жителів Тернопільщини відмовляється від офіційної роботи, – констатують в обласному центрі зайнятості. Люди не хочуть втрачати пільг і субсидій, при цьому надають перевагу нелегальній зайнятості.

«На жаль, ситуація з працевлаштуванням складається таким чином, що деякі люди не погоджуються працевлаштовуватися, тому що не хочуть втратити певні пільги чи субсидії. Також ще одна причина, чому відмовляються від роботи – низька заробітна плата, яку пропонують місцеві роботодавці. На жаль, чимало роботодавців пропонують зарплату, нижчу від прожиткового мінімуму. Проте весною і літом ситуація, зазвичай, трохи поліпшується. Оскільки з’являється сезонна зайнятість», – каже заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська.

Найбільше безробітних серед людей передпенсійного віку. Знайти роботу їм набагато складніше. Також велика кількість шукачів праці – це молодь з вищою освітою.

Софія Романська