Чому дороги області потопають в болоті і що з цим робити?

11/11/2017 Розмір тексту:

Під час збору урожаю осінніх культур автошляхи Тернопільської області перетворюються на болото. Усе через те, що водії вантажних автомобілів, які вивозять з полів цукровий буряк та іншу сільгосппродукцію не очищують колеса від грунту. А небезпечні ділянки дороги можуть стати причиною аварій. Найцікавіше, що проблема ця повторюється з року-в рік, але вирішити її не вдалося до цього часу. 10 листопада її обговорили під час круглого столу в Тернопільській облдержадміністрації. Але чи покращить це ситуацію?

– Щороку, восени, в період збору осінніх культур потужна техніка, яка працює в полі на зборі врожаю, виносить на дороги велику кількість грунту, – окреслив проблему Іван Крисак, перший заступник голови ТОДА. – Ми вже кілька тижнів займаємось цією проблемою, але результату немає. Департамент агропромислового розвитку звернувся до сільгоспвиробників, до поліції з проханням контролювати ситуацію. Голови райдержадміністрацій допомагають організувати ліквідацію наслідків, але, на жаль, на дорогах залишається багато небезпечних ділянок, по яких неможливо нормально рухатися транспортом.

Працівники правоохоронних органів також зверталися до аграріїв та фермерів з приводу того, щоб під час збору цукрового буряка автомобілі на дороги виїжджали чистими. Але до побажань прислухалися не всі.

– Починаючи з жовтня ми задокументували 46 фактів порушень за статтею 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення – виніс бруду на проїжджу частину, – повідомив Ігор Кучер, заступник начальника управління превентивної діяльності-начальник відділу організації діяльності груп реагування патрульної поліції ГУНП в Тернопільській області. – Останнім часом, через адміністративний тиск – складання адмінпротоколів і притягнення до адміністративної відповідальності – частково знайшли з деякими керівниками порозуміння. Агропідприємства, холдинги заключають договори щодо прибирання дороги, залучають спецтехніку, зокрема щітки, які чистять дороги та мийки, які ставлять на виїздах. Цього недостатньо, щоб можна було навести порядок на дорогах, але, принаймні, є розуміння. Змінилася на краще ситуація у Підволочиському, Козівському районі, але питання тримаємо на контролі. Немає жодного району де б не було випадків забруднення дороги. На щастя, за осінній період підтверджених інформацій про те, що болото на трасі стало причиною аварій та смертей ми не маємо.

Штраф за забруднення автошляхів для водіїв становить 340 гривень, а для посадових осіб – 510. У патрульній поліції переконані, що якби покарання було значно більшим, то і порушень таких не було б.

– Те, що водії виїжджають на автошляхи з не митими колесами, пов’язано у більшості з тим, що за це передбачений невеликий штраф, – зазначив Андрій Петрук, тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу безпеки дорожнього руху УПП в Тернополі. – Якби сума обчислювалася тисячами, це б суттєво змінило ситуацію. Але наразі, як показує практика, складання адмінпротоколів найефективніший метод «достукатися» до порушників.

Для того, щоб автомобілі виїжджали з поля на дороги чистими, необхідно облаштувати спеціальні з’їзди. Це заасфальтовані майданчики розміром 50 на 6 метрів, де й повинні мити колеса автомобілів. Облаштувати такі майданчики можуть працівники Служби автомобільних доріг, але за кошти аграріїв. Вартість такого з’їзду становить майже 900 тисяч гривень, тому аграрні підприємства чи орендарі, які вирощують буряки та іншу продукцію не поспішають їх облаштовувати.

– Я працюю в дорожній службі 33 роки, і ми говоримо 30 років про цю проблему, – каже Володимир Хeмій, перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області. – Щороку ми боремося з цією проблемою, виявляємо місця де є великий виніс болота з полів, говоримо з представниками агропромислових підприємств, хтось йде на зустріч, хтось каже, що виконує програму з вивезення буряка, а ми маємо після них прибирати вказані ділянки. Це неправильно, і ми пропонували таким агропромисловим комплексам, як «Мрія» та іншим зробити метрів 50 дороги з твердим покриттям і, перед тим як машина виїжджає на дорогу, мити колеса. Якби всі добросовісно відносилися до того, то не було б проблеми. За кордоном ніхто навіть не подумає виїхати з брудними колесами на дорогу.

В обласній державній адміністрації зазначають, що не мають впливу на аграріїв, можуть тільки звертатися до них з листами, що й роблять. Але це не вирішує проблему.

– На дорогу машини мають виїжджати чистими, – каже Іван Крисак. – Робота є всім: Служба автомобільних доріг має зробити з’їзди, національна і патрульна поліція не повинні допускати виїзду брудних автомобілів на проїжджу частину. Інакшого виходу немає, профілактичні дії нічого не дають. Якщо поліція робитиме свою справу і водій не захоче вивозити буряк, то аграрії задумаються про облаштування з’їздів, бо продукцію необхідно вивезти з поля. Ще будемо мінімум місяць возити продукцію, тому звертаюсь до всіх аграріїв, хто возить буряк, звернутися до Служби автомобільних доріг та домовитись про облаштування з’їзного майданчика.

Ольга Трач

Фото автора