Чому Барна “піариться” в Кракові?

29/03/2017 Розмір тексту:

На цьому тижні очільник Тернопільщини змінив формат. Голова ОДА вийшов за межі ввіреної йому Порошенком області та висадив цілий десант на польських просторах.

Представницька делегація з Тернопільщини бере участь у Форумі місцевого самоврядування, який у ці дні відбувається у Кракові. Степан Барна засвітився в одній з панельних дискусій, де розповідав про свої успіхи на теренах Тернопільщини. Очільник області впевнено ділився з присутніми здобутками області, зокрема зробив акцент на успіхах в медицині та зростанні інвестиційної привабливості. Спіч Барни не викликав особливого ажіотажу серед учасників форуму. Голова Тернопільської ОДА не перший український посадовець, який розповідає полякам про свої звершення на теренах реформ. Щоправда, від цих полум’яних виступів не зменшується кількість українців, які у пошуках кращої долі вирушають на польські заробітки.

Зате владі буде про що написати і проілюструвати у переможних реляціях на сторінках ЗМІ.