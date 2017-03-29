Чому Барна “піариться” в Кракові?
На цьому тижні очільник Тернопільщини змінив формат. Голова ОДА вийшов за межі ввіреної йому Порошенком області та висадив цілий десант на польських просторах.
Представницька делегація з Тернопільщини бере участь у Форумі місцевого самоврядування, який у ці дні відбувається у Кракові. Степан Барна засвітився в одній з панельних дискусій, де розповідав про свої успіхи на теренах Тернопільщини. Очільник області впевнено ділився з присутніми здобутками області, зокрема зробив акцент на успіхах в медицині та зростанні інвестиційної привабливості. Спіч Барни не викликав особливого ажіотажу серед учасників форуму. Голова Тернопільської ОДА не перший український посадовець, який розповідає полякам про свої звершення на теренах реформ. Щоправда, від цих полум’яних виступів не зменшується кількість українців, які у пошуках кращої долі вирушають на польські заробітки.
Зате владі буде про що написати і проілюструвати у переможних реляціях на сторінках ЗМІ.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (3)
Олег29/03/2017
Росказує який він молодець і про те, що в Терногпільській області найменша зарплата, про те, що тотальне безробіття, про те, що люди вимушені тікати до Польщі на роботу і гнути спину на чуже ВВП!!!
Рубай29/03/2017
Тернопільський ляшко
Тартак29/03/2017
а що він ще вміє – крім піаритися?