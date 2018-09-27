Чоловікові, який обікрав в Тернополі магазин, загрожує 3 роки тюрми

27/09/2018 Розмір тексту:

Штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує жителю Зборівського району за вчиненні протиправні дії.

Як встановили правоохоронці 30-річний краянин пішов на злочин в обласному центрі, куди приїхав по справах. Зайшовши до однієї з крамниць, він скористався моментом, допоки продавець обслуговувала клієнтів. Зловмисник непомітно поцупив товар на чималу суму та покинув приміщення. Камера відеоспостереження зафіксувала крадія.

Поліцейські розшукали підозрюваного. У протиправному він зізнався. До слова житель Тернопільщини вперше попав в поле зору правоохоронців.

Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність відповідно до частини 1 статті 185 ККУ – «Крадіжка».