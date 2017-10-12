Чоловіком, який повішався у центрі Тернополя, виявився грабіжник і гвалтівник
12/10/2017 0
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Днями на даху одного із будинків у центрі міста працівники кабельних мереж виявили повішаного чоловіка.
Як повідомляє ІНТБ, на місце події виїхала слідчо-оперативна група та судмедексперт.
При попередньому огляді тіла фахівці слідів насильницької смерті не виявили. Чоловік покінчив з життям самогубством, повісившись на кабелі електромереж. Поруч стояла драбина. Трапилося це, ймовірно, як повідомляють в поліції, добу-дві тому.
Оперативники припускають, загиблий – це чоловік 1992-го року народження, якого розшукували за підозрою у нападі, зґвалтуванні та пограбуванні в одному із гральних закладів Тернополя.
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