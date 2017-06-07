Чоловік, який впав разом з балконом, досі перебуває у лікарні. ВІДЕО

07/06/2017 0
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Іншого потерпілого медики вже виписали.

Напередодні у Бережанах обвалився балкон другого поверху старовинного будинку разом із чотирма людьми. Плита впала просто під їхніми ногами.

Двоє чоловіків уціліли, бо встигли вхопитися за перила, а двоє – впали на землю.

Детальніше – в сюжеті ТСН.

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