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Чоловік, який впав разом з балконом, досі перебуває у лікарні. ВІДЕО
07/06/2017 0
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Іншого потерпілого медики вже виписали.
Напередодні у Бережанах обвалився балкон другого поверху старовинного будинку разом із чотирма людьми. Плита впала просто під їхніми ногами.
Двоє чоловіків уціліли, бо встигли вхопитися за перила, а двоє – впали на землю.
Детальніше – в сюжеті ТСН.
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