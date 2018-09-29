Чоловік у масці облив тернополянку зеленкою

29/09/2018 Розмір тексту:

Із заявою про пошкодження особистих речей, тілесні ушкодження та хуліганство повідомила на лінію “102” тернополянка. 27 вересня на неї в дворі будинку на проспекті Степана Бандери напав чоловік.

Між обома почалася шарпанина, а після цього нападник вилив на обличчя та одяг жінки речовину, схожу на зеленку.

На обличчі у невідомого була маска, але потерпіла впізнала в ньому старого знайомого. Жінка каже, що конфлікт між ними триває уже кілька років.

Наразі оперативники встановлюють місце перебування нападника, повідомили у поліції. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 296 частина 1 ККУ – хуліганство.