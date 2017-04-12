Чоловік, тіло якого 20 днів пролежало у підвалі, виявився сантехніком

12/04/2017 Розмір тексту:

У підвалі гуртожитку на Макаренка, 6 знайшли тіло чоловіка. Жителі кажуть, що це місцевий сантехнік. Коли він спустився у підвал і що там робив — поки не відомо.

Труп чоловіка пролежав там 20 днів і вже почав розкладатись.Через нестерпний сморід у будинку люди неодноразово дзвонили в ЖЕК і прохали перевірити каналізацію. Думали проблема саме у цьому.

— Ми всі були у шоці, оскільки до нас кілька раз приїздили люди з ЖЕКу перевіряти підвал і жодного разу не бачили тіла. Запах просто кошмарний стояв кілька тижнів, проте всі думали, що це прорвало каналізацію, у нас таке там постійно, — розповіла жителька гуртожитку Ірина (ім’я змінене).

Після випадку жителі помили підвал хлоркою і запах зник. Зараз з’ясовуються усі обставини смерті, повідомляє Доба.