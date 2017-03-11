Чого побоюються аграрії Тернопільщини

11/03/2017 Розмір тексту:

Під урожай 2017-го року на Тернопільщині засіяно площі зернових культур майже 200 тисяч гектарів. Наразі посіви у доброму стані, – кажуть аграрії. Проте загрожують майбутньому урожаю посушливі вітри і заморозки.

Площі зернових культур цього року менші, ніж минулого на 21 тис. га. Це пов’язано з несприятливими погодними умовами, які склалися восени. Затяжні дощі і різке похолодання заважали сільськогосподарській роботі.

«Наразі посіви озимини у доброму стані. Третину культур вже підживили. На щастя, погодні умови взимку сприяли росту зернових культур, оскільки було достатньо опадів. Зараз аграрії побоюються трохи посушливих вітрів, оскільки вони можуть трохи нашкодити. Але надіємося, що все ж таки погодні умови будуть сприятливими. Площі озимої пшениці цього року становлять 180,3 тис га., це менше на 7%, порівняно з минулорічними показниками; площі жита – 1,2 тис. га; ячмінь – 17,7 тис га, порівняно з минулим роком це менше на 11%. Але озимого ріпаку посіяли на 18% більше, порівняно з минулорічними показниками. Його посіви становлять 64,5 тис га», – каже начальник відділу виробництва сільськогосподарської продукції департаменту агропромислового розвитку ОДА Марія Дерманська.

Нагадаємо, через несприятливу погоду восени частина урожаю кукурудзи, цукрових буряків, сої залишилася під снігом.