Чого чекати жителям області від перерахунку субсидій?

26/04/2017 Розмір тексту:

З першого травня жителям краю перераховуватимуть субсидії на літній період. Процедура автоматична, – запевняють у департаменті соціального захисту населення ОДА. Повторно приносити документи не потрібно, окрім особливих випадків.

Триватиме перерахунок субсидій до двох місяців. Жителям краю треба звернутися до управлінь соціального захисту населення лише в одному випадку, якщо в квартирі змінилася кількість зареєстрованих осіб.

«Перерахунок субсидій відбуватиметься автоматично. Проте якщо в родині, припустимо, народилася дитина, або хтось виписався чи навпаки отримав прописку. В такому разі варто повідомити цю інформацію до управлінь соціального захисту населення ОДА. Оскільки це впливає на призначення субсидії. Якщо особливих змін немає, то процедура перерахунку проходить автоматично. До слова, розмір цьогорічної зарплати зумовлюватиме субсидію вже наступного року. відтак зростання мінімальної зарплати ніяк не впливає на призначення субсидії цього року. Загалом ситуація з призначенням субсидій має постійну тенденцію до збільшення кількості користувачів. Наразі в області субсидіями користується понад двісті десять тисяч родин», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

У Тернополі нараховують понад п’ятдесят тисяч користувачів субсидій. За словами фахівців, переважно субсидіями користується міське населення. А жителі сільської місцевості почали активніше використовувати альтернативні джерела енергії.

Софія Романська