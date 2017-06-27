Чого чекати мешканцям області від пенсійної реформи?

27/06/2017 Розмір тексту:

Проект пенсійної реформи затвердив український уряд. Заплановане підвищення пенсійного віку для осіб, які мають менше 15 років трудового стажу. Вони виходитимуть на пенсію у 65 років. Також за відсутності трудового стажу людям пропонують сплачувати додаткові внески до Пенсійного фонду.

За словами урядовців, пенсійний вік не підвищуватиметься для осіб, які мають стаж понад 25 років. Також пропонують скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

У тернополян ставлення до нововведень неоднозначне:

«Я вважаю, що ці нововведення всім ускладнять життя. Я не згідна з підвищенням пенсійного віку. Багато людей просто не доживе до того часу, щоб отримувати пенсію. Вважаю, що пенсійний вік має залишитися на тому рівні, що нині», – педагог Ірина Гушпит.

«Я не можу зрозуміти, що має на увазі наша влада, коли говорить, що пенсію можна «докупити». Якщо людина не працює, де вона має брати гроші, щоб «купити собі пенсію». В нас дуже багато нелогічних речей відбувається. Не знаю, що треба, щоб вижити в цій країні», – Ілля Токар, історик.

«Думаю, що всі ті нововведення не відповідають українським реаліям. Було б добре, щоб влада ще звертала увагу на думку громадян, а не тільки на вимоги МВФ», – Ірина Бойко, підприємець.

Нагадаємо, в Україні поки що обговорюється законопроект Пенсійної реформи. Більшість можливих нововведень пов’язані з вимогами Міжнародного Валютного Фонду.

Софія Романська