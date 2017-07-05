Четверо людей постраждали в аварії неподалік Тернополя. ФОТО

04/07/2017 0
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1 липня близько 12-ї години до працівників поліції надійшло повідомлення від жителя м. Тернопіль про те, що на автомобільній дорозі «Тернопіль-Броди», поблизу села Чистилів Тернопільського району – ДТП з потерпілими.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, тернополянка, керуючи автомобілем «AUDI A 6», рухаючись в напрямку обласного центру, під час виконання обгону допустила зіткнення з автомобілем «VOLKSWAGEN GOLF» під керуванням 25-річного жителя Тернопільського району, який рухався назустріч. В пригоду потрапив і автомобіль «TOYOTA CAMRY», з яким після удару зіткнувся вже згаданий «VOLKSWAGEN GOLF».

Внаслідок пригоди травми отримали водій та 24-річна пасажирка «VOLKSWAGEN GOLF», а також водій і пасажир автомобіля «TOYOTA CAMRY».

У водіїв взято забір крові на вміст алкоголю. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик Тернопільського відділення поліції, повідомляють у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП в Тернопільській області.

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