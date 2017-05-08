Червоні маки як символ пролитої крові

08/05/2017 Розмір тексту:

Віднедавна 8-9 травня Україна відзначає День пам’яті та примирення і 70-ту річницю Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нова емблема скорботного свята – червоні маки — символ пам’яті про тих, хто загинув під час Другої світової та гине на сході України у боротьбі за незалежність.

В Україні здавна кажуть: маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. Тому червоний мак не лише Європейський, але й Український символ скорботи про героїв, загиблих у двох кровопролитних світових війнах війнах минулого століття.

Хоч символіку Україна перейняла Європейську, проте червоні квіти маку спрадавна слугували українським оберегом. Червоний мак з давніх-давен є могутнім талісманом українського роду, адже означає красу, молодість та їхню скороминущість. За красою та могутністю наші предки ставили мак в ряд з іншими улюбленими символами-рослинами – калиною і волошками. Недаремно у прабабусиних колядках співається:

«Ой на всім небі Сонце сияє,

А в цего ґазди мак процвітає….»

У Європі ж символ червоного маку як символу пам’яті про загиблих з’явився «за мотивами» вірша канадського лікаря, підполковника Джона Маккрея «На полях Фландрії» – про маки, що виросли на місці битви під бельгійським містом Іпр, де під час Першої світової війни було вперше використано хімічну зброю. Сама ідея використовувати червоний мак як символ спогаду та скорботи належить Моїні Майкл, викладачці Університету Джорджії, Сполучені Штати. У листопаді 1918 року під враженням від поеми Маккрея вона написала власний вірш «Ми збережемо Віру», де заприсяглася завжди носити червоний мак у пам’ять за загиблими.

Нова європейсько–українська символіка зі зображенням червоної квітки українських полів – маку, була затверджена в Україні відповідно до Указу Президента, підписаного 24 березня 2015 року. До цієї дати приурочене і святкування Дня пам’яті та примирення, в минулому – Дня перемоги. От уже два роки поспіль Україна підтримує нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі під гаслом «Пам’ятаємо, перемагаємо».

Нині червоний мак символізує не тільки спомин за жертвами Першої світової війни, а й за жертвами усіх військових та цивільних збройних конфліктів у світі. Вперше квітка маку замайоріла на українському одязі у 2014 році на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни. Червоні маки, роки 1945-2015 та гасло «Пам’ятаємо, перемагаємо» розміщені також на аверсі ювілейної медалі «70 років Перемоги над нацизмом», заснованої Президентом України 29 квітня 2015 року.

Вже третій рік поспіль Україна разом із Європейськими країнами підтримує офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни у Європі та перемоги над нацизмом. Разом із Європою та світом, Україна розпочинає вшанування загиблих 8 травня(день підписання капітуляції нацистською Німеччиною) і продовжує урочистості традиційно 9 травня. Організація заходів 8 травня також дозволяє українцям проводити частину святкувань у єдності із іншими країнами антигітлерівської коаліції: Британією, Францією, США.

До травневих Днів перемоги та примирення українцям прийнято виготовляти стилізовані маки переважно з паперу, пластику або тканини. Розміщують саморобну чи придбану квітку маку на одязі на лівій стороні грудей, поближче до серця.

Зазначу, що використання радянсько-імперського символу Дня Перемоги – «георгіївської стрічки» – дискредитовано у зв’язку з нинішньою агресію Росії проти України. Адже смугаста чорно-жовта стрічка у сприйнятті українців тепер виступає негативним символом, який асоціюється з небезпекою і тероризмом. Водночас «георгіївська стрічка» в Україні на державному рівні офіційно не заборонена.

Довідка. Посилаючись на сайт «Українського інституту національної памяті», червоний мак як символ пам’яті жертв війни вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Дизайн українського червоного маку розроблено за ініціативи Українського інституту національної пам’яті та Національної телекомпанії України; автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі. Поруч з квіткою розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни та гасло. Минулорічним гаслом свята було «Ніколи знову».